Sechsjährige nach Sturz aus dritten Stock in Lebensgefahr, Feuerwehr warnt
Von Christine Bähr
Essen - Nach seinem Sturz aus einem Fenster im dritten Stock eines Wohnhauses schwebt ein sechsjähriges Mädchen aus Essen weiter in Lebensgefahr.
Das sagte eine Polizeisprecherin. Einsatzkräfte hatten das Kind nach Angaben der Feuerwehr am Sonntagmittag schwerst verletzt vor dem Wohnhaus gefunden.
Das Kind wurde noch vor Ort von einem Notarzt intubiert und beatmet und dann ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun zum Unfallhergang.
Möglicherweise habe wegen der enormen Hitze am Wochenende ein Fenster offengestanden. Dies müsse jetzt geklärt werden, sagte die Polizeisprecherin.
Essens Feuerwehrsprecher Christian Schmücker warnte vor den Gefahren von Fenster- und Balkonstürzen.
Wenige Sekunden der Unaufmerksamkeit könnten schon für schwere Unfälle ausreichen.
Fenster und Balkontüren müssten in Anwesenheit von Kindern stets gesichert werden. "Kletterhilfen" wie Stühle, Tische, Betten oder Sofas dürften nicht unmittelbar vor Fenstern platziert werden.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa