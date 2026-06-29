Sechsjährige nach Sturz aus dritten Stock in Lebensgefahr, Feuerwehr warnt

Essen - Nach seinem Sturz aus einem Fenster im dritten Stock eines Wohnhauses schwebt ein sechsjähriges Mädchen aus Essen weiter in Lebensgefahr.

Die Sechsjährige war am Sonntag aus dem Fenster im dritten Stock eines Wohnhauses in Essen gefallen. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Das sagte eine Polizeisprecherin. Einsatzkräfte hatten das Kind nach Angaben der Feuerwehr am Sonntagmittag schwerst verletzt vor dem Wohnhaus gefunden.

Das Kind wurde noch vor Ort von einem Notarzt intubiert und beatmet und dann ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun zum Unfallhergang.

Möglicherweise habe wegen der enormen Hitze am Wochenende ein Fenster offengestanden. Dies müsse jetzt geklärt werden, sagte die Polizeisprecherin.

Essens Feuerwehrsprecher Christian Schmücker warnte vor den Gefahren von Fenster- und Balkonstürzen.

Wenige Sekunden der Unaufmerksamkeit könnten schon für schwere Unfälle ausreichen.