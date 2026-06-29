Vegetationsbrand bei Meuselwitz: Unterirdisches Feuer beschäftigt Einsatzkräfte weiter

Meuselwitz (Altenburger Land) - Der große Vegetationsbrand zwischen Mumsdorf und Falkenhain hält die Einsatzkräfte weiterhin in Atem.

Der Vegetationsbrand zwischen Mumsdorf und Falkenhain beschäftigte Feuerwehr und weitere Einsatzkräfte über mehrere Tage. © Kevin Fischer-Golde / bw.pictures

Seit Freitag sind Feuerwehr, Polizei und weitere Helfer im Einsatz.

Das Feuer breitete sich laut Informationen der Polizei auf einer Fläche von rund sechs Hektar aus. Zur Unterstützung wurde mehrfach ein Löschhubschrauber eingesetzt.

Zu Beginn des Einsatzes musste eine durch das Brandgebiet verlaufende Stromtrasse abgeschaltet werden, weshalb die Stadt Meuselwitz für etwa fünf Stunden ohne Strom auskommen musste.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Brand durch einen Kurzschluss an einer Hochspannungsleitung ausgelöst, die mit Bäumen in Kontakt geraten war.

Seit Sonntagnachmittag sind zwar keine offenen Flammen mehr zu sehen, die Gefahr sei jedoch noch nicht gebannt. In dem renaturierten Gebiet brennt etwa einen Meter unter der Erdoberfläche weiterhin eine Kohleschicht.