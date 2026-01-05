Seid besser misstrauisch! Polizei warnt vor raffinierter Betrugsmasche

Vellmar - Achtung! Die Polizei in Nordhessen warnt nach einem Vorfall in Vellmar vor einer raffinierten Betrugsmasche.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. (Symbolbild) © 5vision/dpa

Unbekannte gaben sich den Angaben der Beamten zufolge in Vellmar im Landkreis Kassel dreist als Mitarbeiter einer Bank aus und erbeuteten so zwei EC-Karten von einem arglosen Rentnerehepaar.

Die Senioren hätten den Schwindel aber noch rechtzeitig erkannt und die Karten sperren lassen, hieß es in einer Mitteilung. Die Täter hätten so glücklicherweise keinen Schaden anrichten können.

Ein männlicher Anrufer gab sich laut der Polizei gegen 10 Uhr am Telefon glaubhaft als Mitarbeiter der Bank des Paares aus. Durch seine geschickte Gesprächsführung sei es ihm nicht nur gelungen, den Rentnern weis zu machen, dass von ihrem Bankkonto verdächtige Zahlungen getätigt wurden.

Er habe ihnen außerdem die jeweiligen PIN-Nummern für die EC-Karten entlocken können.