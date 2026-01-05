Seid besser misstrauisch! Polizei warnt vor raffinierter Betrugsmasche
Von Nicole Schippers, Jan Höfling
Vellmar - Achtung! Die Polizei in Nordhessen warnt nach einem Vorfall in Vellmar vor einer raffinierten Betrugsmasche.
Unbekannte gaben sich den Angaben der Beamten zufolge in Vellmar im Landkreis Kassel dreist als Mitarbeiter einer Bank aus und erbeuteten so zwei EC-Karten von einem arglosen Rentnerehepaar.
Die Senioren hätten den Schwindel aber noch rechtzeitig erkannt und die Karten sperren lassen, hieß es in einer Mitteilung. Die Täter hätten so glücklicherweise keinen Schaden anrichten können.
Ein männlicher Anrufer gab sich laut der Polizei gegen 10 Uhr am Telefon glaubhaft als Mitarbeiter der Bank des Paares aus. Durch seine geschickte Gesprächsführung sei es ihm nicht nur gelungen, den Rentnern weis zu machen, dass von ihrem Bankkonto verdächtige Zahlungen getätigt wurden.
Er habe ihnen außerdem die jeweiligen PIN-Nummern für die EC-Karten entlocken können.
Betrugsversuch in Vellmar: Ehepaar schöpft Verdacht und reagiert gerade noch rechtzeitig
Der Anrufer habe zudem behauptet, dass die Bankkarten wegen der angeblichen verdächtigen Vorgänge nun dringend durch einen seiner Kollegen überprüft werden müssten. Kurz darauf - zwischen 10.05 Uhr und 10.35 Uhr - sei ein Mann an der Haustür der Senioren aufgetaucht, der sich dann sogar mit einer Visitenkarte ausgewiesen habe.
Da die Rentner fest in dem Glauben gewesen seien, es mit einem echten Mitarbeiter der Hausbank zu tun zu haben, übergaben sie ihm ihre EC-Karten.
Nachdem der Mann den Angaben zufolge damit jedoch in unbekannte Richtung verschwunden war und sein angeblicher Kollege das Telefonat sehr abrupt beendet hatte, schöpften die Senioren nun doch Verdacht. Sie ließen demnach umgehend ihre Karten sperren und alarmierten auch die Polizei.
Die Ermittlungen laufen, Zeugen werden gesucht. Der Täter, der die Bankkarten abholte, kann wie folgt beschrieben werden:
- 30 bis 40 Jahre alt
- 1,70 Meter groß
- schlank
- sprach Hochdeutsch
- bekleidet mit schwarzer Jacke, schwarzer Baskenmütze, grünem Schal und dunklen Schuhen
Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet haben und Hinweise zu dem gesuchten Täter geben können, melden sich bitte unter Rufnummer 05619100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.
