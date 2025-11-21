SEK-Einsatz nach Schüssen in Niedersachsen: 43-Jähriger festgenommen

Lindhorst - Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hat in Lindhorst in Niedersachsen einen Mann festgenommen, der zuvor Schüsse aus einem Wohnhaus abgegeben haben soll.

Die Polizei musste am Donnerstagabend anrücken, nachdem ein 43-Jähriger um sich geschossen haben soll. © NEWS5 / Sebastian Peters

Eine nach dem Vorfall in der Ortschaft Lindhorst ausgegebene Warnung an die Bevölkerung wurde nach der Festnahme des 43-Jährigen wieder aufgehoben, wie die Polizei am späten Abend mitteilte.

Alle Absperrungen seien gegen 23.30 Uhr abgebaut worden.

Die Polizei war am Donnerstagabend gegen 18.40 Uhr in den Erfurter Weg alarmiert worden, weil der Mann mehrere Schüsse aus dem Haus in der Gemeinde westlich von Hannover abgegeben haben soll.

Daraufhin wurde Anwohnern dringend geraten, ihre Wohnungen und Häuser nicht zu verlassen.

Der Beschuldigte wurde nach Polizeiangaben verletzt - ob ihm die Verletzungen bei der Festnahme zugefügt wurden, blieb unklar.