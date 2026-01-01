Selbstgebaute Böller töten zwei Menschen in NRW, Einsatzkräfte mit Pyro beschossen

Düsseldorf - Zwei Tote, Brände und viele Einsätze für die Polizei : In der Silvesternacht ist es in Nordrhein-Westfalen zu tragischen Unglücken gekommen.

Bei Unfällen mit selbstgebauter Pyrotechnik kamen in Bielefeld in der Silvesternacht zwei Menschen ums Leben. © -/TV7News/dpa

In Bielefeld kamen zwei 18-Jährige unabhängig voneinander bei Unfällen mit selbstgebauter Pyrotechnik ums Leben. Die beiden jungen Männer erlitten tödliche Gesichtsverletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Ein Vorfall ereignete sich im Stadtteil Baumheide. Dort starb der Mann den Angaben zufolge noch am Unfallort. Der Verletzte im Stadtteil Brake erlag seinen Verletzungen nach Reanimationsversuchen im Krankenhaus.

Um welche Pyrotechnik es sich handelte, wurde nicht mitgeteilt. In beiden Fällen gab es laut Polizei Zeugen des Vorfalls. Bislang liegen den Angaben zufolge keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

In den Ruhrgebietsmetropolen Dortmund, Duisburg und Essen blieb es zwar "insgesamt ruhig", wie die Behörden auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur am frühen Morgen mitteilten. Dennoch gab es für die Polizei und Feuerwehr in mehreren Städten immer wieder herausfordernde Einsätze.

In Bonn lieferten sich Menschen im Stadtteil Tannenbusch für knapp zwei Stunden ein Scharmützel mit der Polizei. Mit Pyrotechnik beschossen sie Gebäude, Fahrzeuge und Einsatzkräfte. "Es ging sehr, sehr lebhaft zu", sagte ein Sprecher.