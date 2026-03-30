Senior (83) wird bestohlen und brutal Treppe hinabgestoßen

Bensheim - Ein 83-Jähriger wurde bestohlen und von dem Täter auch noch eine Treppe hinuntergestoßen, der Senior erlitt eine Platzwunde und eine Prellung am Kopf! Die Polizei fahndet nach einem Mann mit Dreitagebart.

Die Polizei im südhessischen Bensheim fahndet nach einem Dieb, der einen 83-jährigen Mann eine Treppe hinuntergestoßen hat. (Symbolbild) © Montage: Henning Kaiser/dpa, Bodo Marks/dpa

Das Verbrechen ereignete sich bereits am Freitagnachmittag in Bensheim im Landkreis Bergstraße, wie das Polizeipräsidium Südhessen am Montag mitteilte.

Demnach war der 83-Jährige mit einem Rollator gegen 14.30 Uhr in der Promenadestraße unterwegs. Ein Krimineller trat an den Senior heran, stahl dessen Geldbeutel aus dem Rollator und "stieß den Mann anschließend rückwärts eine Treppe hinunter", wie ein Sprecher erklärte.

Das verletzte Opfer blieb am Fuß der Treppe liegen, der Täter floh unterdessen in unbekannte Richtung. Passanten kamen dem Senior zu Hilfe.

Die Polizei in Bensheim fahndet nach dem rücksichtslosen Kriminellen.