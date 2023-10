Serie von Einbrüchen und Diebstählen: So jung ist der Verdächtige

Die Polizei hat einen 15-Jährigen in Hanau festgenommen: Es geht um eine Serie von Einbrüchen und Diebstählen im Main-Kinzig-Kreis. (Symbolbild) © Montage: Christian Müller/dpa, Bodo Marks/dpa

Der 15-Jährige aus Hanau sei bereits am zurückliegenden Freitag festgenommen worden, teilten die Staatsanwaltschaft Hanau und das Polizeipräsidium Südosthessen in Offenbach am Main am heutigen Montag gemeinsam mit.

Demnach wurde der Jugendliche nach der Festnahme einem Richter beim Amtsgericht in Hanau vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Der 15-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt für Jugendliche gebracht.

Er wird dringend verdächtigt, für eine "Vielzahl von Diebstählen aus Wohngebäuden" sowie auch für vereinzelte Einbruchsdelikte verantwortlich zu sein, wie ein Sprecher erklärte. Die Tatorte lägen im Bereich der Orte Maintal, Bruchköbel sowie Mittelbuchen.

Nach dem Stand der derzeitigen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei handele es sich dabei "um ein Straftaten-Aufkommen im mittleren zweistelligen Bereich".

Polizei und Staatsanwaltschaft betonten noch, dass der rasche Ermittlungserfolge nicht nur einer intensiven Ermittlungsarbeit zu verdanken sei, sondern auch die kurzen Wege zwischen Staatsanwaltschaft und Polizei in dem erst kürzlich eröffneten "Haus des Jugendrechts" in Hanau.