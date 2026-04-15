Sex in der Umkleide eskaliert: Polizei rückt in Therme an

Euskirchen - Ein Wellness-Abend, der völlig aus dem Ruder läuft: Ein 26-Jähriger sorgte am Dienstag (14. April) mit einer pikanten Aktion im Umkleidebereich der Therme Euskirchen für einen umfangreichen Polizeieinsatz.

Der 26-Jährige verhielt sich gegenüber den Mitarbeiterinnen der Therme so aggressiv, dass sogar die Polizei einschreiten musste. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Der junge Mann aus Bergheim wurde dort gegen 20 Uhr von einer Mitarbeiterin beim Sex in der Umkleide mit seiner 25-jährigen Begleitung erwischt. Die Angestellte machte kurzen Prozess und schickte das Paar Richtung Ausgang.

Doch der Bergheimer schien das Problem nicht wirklich zu verstehen. Im Kassenbereich wurde er immer aggressiver, beleidigte eine Mitarbeiterin und schubste sie laut Polizei sogar.

Danach suchte er gemeinsam mit der 25-jährigen das Weite. Die Flucht mit dem Auto war allerdings nur von kurzer Dauer.

Vor dem Ortseingang von Wüschheim konnten Beamte den Wagen stoppen und den 26-Jährigen kontrollieren. Dabei stellte sich schnell heraus: Der Mann hatte ordentlich was getrunken.

Ein Atemalkoholtest ergab rund 1,2 Promille, außerdem reagierte ein Drogentest positiv auf Cannabis.