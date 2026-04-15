Sex in der Umkleide eskaliert: Polizei rückt in Therme an
Euskirchen - Ein Wellness-Abend, der völlig aus dem Ruder läuft: Ein 26-Jähriger sorgte am Dienstag (14. April) mit einer pikanten Aktion im Umkleidebereich der Therme Euskirchen für einen umfangreichen Polizeieinsatz.
Der junge Mann aus Bergheim wurde dort gegen 20 Uhr von einer Mitarbeiterin beim Sex in der Umkleide mit seiner 25-jährigen Begleitung erwischt. Die Angestellte machte kurzen Prozess und schickte das Paar Richtung Ausgang.
Doch der Bergheimer schien das Problem nicht wirklich zu verstehen. Im Kassenbereich wurde er immer aggressiver, beleidigte eine Mitarbeiterin und schubste sie laut Polizei sogar.
Danach suchte er gemeinsam mit der 25-jährigen das Weite. Die Flucht mit dem Auto war allerdings nur von kurzer Dauer.
Vor dem Ortseingang von Wüschheim konnten Beamte den Wagen stoppen und den 26-Jährigen kontrollieren. Dabei stellte sich schnell heraus: Der Mann hatte ordentlich was getrunken.
Ein Atemalkoholtest ergab rund 1,2 Promille, außerdem reagierte ein Drogentest positiv auf Cannabis.
Begleiterin zahlt die Rechnung
Doch es kam noch dicker: Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten zusätzlich ein Messer, das unter das Führungsverbot fällt.
Der junge Mann musste mit zur Wache nach Euskirchen und hat nun mehrere Anzeigen am Hals. Seinen Führerschein ist er ebenfalls erst mal los.
Währenddessen kehrte seine 25-jährige Begleiterin aus Kerpen zurück zur Therme, allerdings mit einem deutlich bodenständigeren Anliegen: Sie beglich die offene Rechnung.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa