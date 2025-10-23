Sex-Täter schleicht sich in Altenheim und missbraucht Bewohner - Zeugen gesucht

Löhne - Anscheinend wurden wehrlose Bewohner eines Seniorenheims missbraucht! Ein Sex-Täter soll sich in der Nacht zu Mittwoch an mehreren Personen in einer Einrichtung in Löhne ( NRW ) vergangen haben. Die Polizei bittet noch immer um Hinweise .

In einem Altenheim in Löhne, nordöstlich von Bielefeld, ist es in der Nacht zu Mittwoch anscheinend zu sexuellen Übergriffen auf Bewohner gekommen. (Symbolfoto) © Sebastian Kahnert/dpa

"Vor Ort wurden Zeugen befragt sowie Maßnahmen der Spurensuche und Spurensicherung durchgeführt", so Polizeisprecher Hendrick Drawe auf TAG24-Nachfrage am Donnerstag.

Im Seniorencentrum St. Laurentius an der Nordbahnstraße kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu möglichen sexuellen Übergriffen. Laut Polizei deutete es darauf hin, dass sich eine Person unerlaubt Zutritt zur Einrichtung verschafft hatte.

Im Anschluss fanden wohl sexuelle Übergriffe auf körperliche und kognitiv eingeschränkte Bewohner statt.

Die Übergriffe betrafen wohl "mehrere Personen", so Drawe. Wie viele und in welchem Alter sich die Betroffenen befanden, blieb unklar. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.