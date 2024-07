17-Jährige sexuell belästigt: 24 Jahre alter Mann in Freibad festgenommen

Feuchtwangen - Im mittelfränkischen Landkreis Ansbach ist ein 17 Jahre altes Mädchen in einem Freibad sexuell belästigt worden. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.

Ein 24-Jähriger ist noch in einem Freibad wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung festgenommen worden. (Symbolbild) © Johannes Neudecker/dpa

Wie die Polizei am Montag bekannt gab, ereignete sich der Vorfall am Sonntagnachmittag in Feuchtwangen.

Gegen 17.30 Uhr wurden die 17-Jährige und ihre jüngere Schwester von einer sechsköpfigen Gruppe junger Männer mit anzüglichen Bemerkungen belästigt.

Einer der Männer, ein 24-Jähriger, sei den beiden Mädchen auch an verschiedenen Orten innerhalb des Freibads gefolgt und habe die 17-Jährige "mehrfach gegen ihren Willen in unsittlicher Weise" begrapscht.

"Ein unbeteiligter Zeuge bemerkte dies und riet der Jugendlichen, den Bademeister zu informieren. Dieser verständigte daraufhin die Polizei", teilten die Beamten mit.

Eine Streifenbesatzung fuhr daraufhin zum Freibad und nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest.