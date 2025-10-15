Sie drohten mit einem Messer: Raubserie geht wohl auf das Konto von Jugendlichen

Düsseldorf - Sechs Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren sollen neun schwere Raubüberfälle in Düsseldorf begangen haben. Der Tatzeitraum erstreckt sich laut Angaben der Polizei vom 22. August bis zum 15. September.

Mit einem Messer als Drohmittel haben sechs Jugendliche wohl neun Raubüberfälle begangen. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa

Bei jedem Überfall sei ein Messer als Drohmittel eingesetzt worden. Als Erstes hatte die "Rheinische Post" berichtet.

Am 22. August schlug die Bande zum ersten Mal in einer Düsseldorfer Bankfiliale zu. Es folgten Übergriffe auf Discounter (23. und 25. August) sowie Hotels am 24. und 29. August.

Jedes Mal hätten ein oder mehrere maskierte Jugendliche Mitarbeiter mit einem Messer bedroht und versucht, Bargeld zu stehlen. Dies sei jedoch nicht in allen Fällen geglückt, teilte die Polizei mit.

Die nächsten Raubüberfälle verübten die Jugendlichen laut Angaben der Behörde erneut in Discountern (8. und 10. September) sowie in einem Kiosk am 9. September.

Am 15. September seien die Jugendlichen ein letztes Mal in einem Discounter tätig geworden.