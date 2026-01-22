Skurriler Streich endet in Körperverletzung
Leuna - In den frühen Donnerstagmorgenstunden wurde die Polizei Halle (Saale) wegen einer Körperverletzung in Leuna alarmiert.
Wie die Polizeiinspektion Halle (Saale) mitteilte, hatte man die Einsatzkräfte gegen 2 Uhr wegen einer Körperverletzung nach Leuna gerufen.
Zuvor sei ein 43-Jähriger zur Wohnung eines 50-jährigen Bekannten gegangen, wo er mehrfach klingelte und mit einem Laserpointer zum Fenster hineinleuchtete.
Das weckte den 50-Jährigen. Als er sich zu seiner Wohnungstür begab, machte sich der Störenfried aus dem Staub und rannte über ein nahegelegenes Feld davon.
Der Ältere holte den Mann ein, woraufhin es auf dem Feld zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung kam, wobei der Jüngere zu Boden gestoßen wurde.
Der 43-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die von einem Rettungsdienst behandelt werden mussten.
"Der Tatverdächtige konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen und belehrt werden", so die Polizei. Es werde nun wegen des Verdachts auf Körperverletzung ermittelt.
