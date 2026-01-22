Skurriler Streich endet in Körperverletzung

Leuna - In den frühen Donnerstagmorgenstunden wurde die Polizei Halle (Saale) wegen einer Körperverletzung in Leuna alarmiert.

Nachdem der Mann mit einem Laserpointer in die Wohnung eines anderen geleuchtet hatte, kam es auf einem Feld zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. (Symbolbild) © 123rf/federicofoto

Wie die Polizeiinspektion Halle (Saale) mitteilte, hatte man die Einsatzkräfte gegen 2 Uhr wegen einer Körperverletzung nach Leuna gerufen.

Zuvor sei ein 43-Jähriger zur Wohnung eines 50-jährigen Bekannten gegangen, wo er mehrfach klingelte und mit einem Laserpointer zum Fenster hineinleuchtete.

Das weckte den 50-Jährigen. Als er sich zu seiner Wohnungstür begab, machte sich der Störenfried aus dem Staub und rannte über ein nahegelegenes Feld davon.

Der Ältere holte den Mann ein, woraufhin es auf dem Feld zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung kam, wobei der Jüngere zu Boden gestoßen wurde.