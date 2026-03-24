Smartphones im Wert von über 150.000 Euro ergaunert und verkauft: Mutmaßlicher Betrüger in Haft

Thermalbad Wiesenbad - Mit dem Weiterverkauf von ergaunerten Smartphones soll ein 66-jähriger Erzgebirger über einen längeren Zeitraum seinen Lebensunterhalt verdient haben. Jetzt sitzt er im Gefängnis.

Dem 66-Jährigen werden mindestens 153 Betrugsfälle vorgeworfen, bei denen er hochwertige Smartphones ergaunerte. (Symbolbild) © 123rf/licsiren1

Wie die Polizei mitteilte, soll der 66-Jährige seit Anfang 2024 in mindestens 153 Fällen hochwertige Smartphones (vor allem Apple iPhones) bei Mobilfunkanbietern bestellt und teils auch Mobilfunkverträge abgeschlossen haben, indem er vorgab, im Auftrag regionaler Unternehmen zu agieren.

Dabei habe er auch Personaldokumente der Unternehmensverantwortlichen gefälscht. Die Lieferungen sollen an vorher von ihm präparierte Briefkästen gegangen sein, wo oft auch die persönliche Übergabe an den Tatverdächtigen stattfand.

Der finanzielle Schaden beläuft sich aktuellen Ermittlungen des Kriminaldienstes des Polizeireviers Annaberg und der Staatsanwaltschaft Chemnitz zufolge auf mehr als 150.000 Euro.

Die Ermittlungen waren langwierig, heißt es von der Polizei. Doch kurz vor Weihnachten 2025 durchsuchten die Annaberger Beamten die Wohnräume des Mannes in Thermalbad Wiesenbad (Erzgebirge) und konnten zahlreiche Beweismittel, darunter auch Computertechnik und Speichermedien, sicherstellen.