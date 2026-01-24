Sofakauf mit Folgen: "Aufregende" Flucht endet mit mehreren Anzeigen

Helmbrechts - Ein verlorenes Sofa hat für einen Autofahrer bei Helmbrechts (Landkreis Hof) gleich mehrere Ermittlungsverfahren nach sich gezogen.

Die Polizei konnte den Mann schließlich stoppen. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Der 35-Jährige verlor am Freitagabend von seinem Anhänger ein Teil seines Sofas, wodurch eine gefährliche Situation auf der Straße entstand, wie die Polizei mitteilte.

Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizei eine Couch sowie Bretter mit herausstehenden Schrauben auf der Straße. Als die Beamten an der Einsatzstelle eintrafen, hatte der Mann das Sofateil bereits wieder aufgeladen.

Anstatt anzuhalten, flüchtete er jedoch mit seinem Wagen samt Anhänger mit hoher Geschwindigkeit. Der Fahrer wurde laut Polizei nach kurzer und "aufregender" Verfolgung ein paar Kilometer weiter gestoppt.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Auto nicht zugelassen war. Die angebrachten Kennzeichen gehörten zu einem anderen Fahrzeug, das ebenfalls außer Betrieb gesetzt war. Zudem waren beide Fahrzeuge nicht auf den Fahrer zugelassen. Der Mann muss sich demnach wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauchs sowie mehrerer Verkehrs- und Versicherungsverstöße verantworten.