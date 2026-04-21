Spaziergänger macht grausamen Fund: Vermisste Michaela tot im Wald gefunden

Kürten - Fast ein Jahr lang fehlte von Michaela S. jede Spur - jetzt gibt es die bittere Gewissheit. Die 29-Jährige ist tot.

Nach rund einem Jahr Ungewissheit wurde die vermisste Michaela S. (29) tot in einem Waldstück in Kürten gefunden. Die Ermittlungen dauern an. (Symbolfoto) © Stefan Sauer/dpa

Sie galt bereits seit dem 20. April 2025 als vermisst. Damals hatte sie sich von ihrem Aufenthaltsort im Kürtener Ortsteil Bechen in Richtung eines Waldgebiets aufgemacht und kam nie zurück.

Trotz großer Suchaktionen, Ermittlungen und öffentlicher Fahndung blieb sie verschwunden.

Jetzt die traurige Wende: Am 29. März 2026 entdeckte ein Spaziergänger in einem Waldstück in Herweg zufällig menschliche Überreste.

Ein Gutachten der Rechtsmedizin Köln brachte nun Klarheit. Die Überreste gehören zu Michaela S. Für Familie und Freunde ist das die schreckliche Gewissheit, auf die sie lange warten mussten.