"Speedweek": In dieser Woche wird auf NRW-Straßen vermehrt geblitzt

Düsseldorf - In Nordrhein-Westfalen kommt es wie auch in weiten Teilen Deutschlands und Europas in dieser Woche zu deutlich verstärkten Geschwindigkeitskontrollen auf den Straßen.

Ein Polizist kontrolliert in Soest im Rahmen der sogenannten "Speedweek" den Fahrzeugschein eines Autofahrers. © Max Lametz/dpa

Das teilte das Innenministerium in Düsseldorf auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Die sogenannte "Speedweek" wird vom European Roads Policing Network (ROADPOL) organisiert. Es handelt sich dabei um einen Zusammenschluss verschiedener europäischer Polizeibehörden.

Die Aktionswoche soll für weniger Unfälle und mehr Sicherheit auf europäischen Straßen sorgen.

Laut einem Sprecher des Innenministeriums wurde ein Erlass an alle Behörden des Landes zur "Speedweek" geschickt. Zumindest an einzelnen Tagen sollen Kontrollen durchgeführt werden.

Eine Pflicht zur Teilnahme für die ganze Woche bestehe jedoch nicht.