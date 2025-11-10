Spektakulärer Raub in Düsseldorf: Fluchtwagen überschlägt sich mitten in der Stadt
Düsseldorf - In der Nacht zu Montag ging in der Düsseldorfer Innenstadt richtig die Post ab: Nach einem mutmaßlichen Raub kam es zu einer wilden Verfolgungsfahrt, die wie in einem Actionfilm endete.
Wie die Polizei mitteilt, begann alles gegen 2.40 Uhr auf der Karlstraße. Ein Streifenwagen beobachtete dort einen 15-Jährigen, wie er einer Frau die Handtasche klaute und sie dabei sogar geschlagen haben soll.
Anschließend sprang er in einen wartenden VW Polo, gefahren von einem 21-jährigen aus Bulgarien. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf.
Doch der Fahrer hatte anscheinend andere Pläne: Er raste durch die Innenstadt, ignorierte sämtliche Anhaltezeichen der Beamten und brachte das Auto teilweise auf rund 100 km/h.
Am Fürstenplatz endete die wilde Fahrt abrupt: In einer Rechtskurve verlor der Burgarier die Kontrolle, krachte in Fahrradbügel, Fahrräder sowie ein Verkehrszeichen und blieb schließlich auf dem Dach liegen.
Räuber geschnappt: Polizei ermittelt weiter
Ob die Täter bei dem Unfall verletzt wurden, ließ die Polizei bislang offen.
Fest steht: Sowohl der 15-Jährige als auch der 21-Jährige wurden von den Beamten geschnappt. Ein freiwilliger Drogenvortest schlug bei beiden positiv an.
Und als wäre das noch nicht genug: Das Auto war erst vor ein paar Tagen als gestohlen gemeldet worden. Ob die beiden also auch für den Diebstahl verantwortlich sind, wird noch ermittelt.
Der 21-Jährige soll am Montag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.
Titelfoto: Patrick Schüller