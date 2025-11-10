Spektakulärer Raub in Düsseldorf: Fluchtwagen überschlägt sich mitten in der Stadt

Düsseldorf - In der Nacht zu Montag ging in der Düsseldorfer Innenstadt richtig die Post ab: Nach einem mutmaßlichen Raub kam es zu einer wilden Verfolgungsfahrt, die wie in einem Actionfilm endete.

Bei der Flucht überschlug sich der Wagen in der Düsseldorfer Innenstadt. © Patrick Schüller

Wie die Polizei mitteilt, begann alles gegen 2.40 Uhr auf der Karlstraße. Ein Streifenwagen beobachtete dort einen 15-Jährigen, wie er einer Frau die Handtasche klaute und sie dabei sogar geschlagen haben soll.

Anschließend sprang er in einen wartenden VW Polo, gefahren von einem 21-jährigen aus Bulgarien. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf.

Doch der Fahrer hatte anscheinend andere Pläne: Er raste durch die Innenstadt, ignorierte sämtliche Anhaltezeichen der Beamten und brachte das Auto teilweise auf rund 100 km/h.

Am Fürstenplatz endete die wilde Fahrt abrupt: In einer Rechtskurve verlor der Burgarier die Kontrolle, krachte in Fahrradbügel, Fahrräder sowie ein Verkehrszeichen und blieb schließlich auf dem Dach liegen.