Spektakulärer Raub in Düsseldorf: Fluchtwagen überschlägt sich mitten in der Stadt

Nach einem Raub am Sonntag in Düsseldorf kam es zu einer wilden Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Von Alina Eultgem

Düsseldorf - In der Nacht zu Montag ging in der Düsseldorfer Innenstadt richtig die Post ab: Nach einem mutmaßlichen Raub kam es zu einer wilden Verfolgungsfahrt, die wie in einem Actionfilm endete.

Bei der Flucht überschlug sich der Wagen in der Düsseldorfer Innenstadt.  © Patrick Schüller

Wie die Polizei mitteilt, begann alles gegen 2.40 Uhr auf der Karlstraße. Ein Streifenwagen beobachtete dort einen 15-Jährigen, wie er einer Frau die Handtasche klaute und sie dabei sogar geschlagen haben soll.

Anschließend sprang er in einen wartenden VW Polo, gefahren von einem 21-jährigen aus Bulgarien. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf.

Doch der Fahrer hatte anscheinend andere Pläne: Er raste durch die Innenstadt, ignorierte sämtliche Anhaltezeichen der Beamten und brachte das Auto teilweise auf rund 100 km/h.

Am Fürstenplatz endete die wilde Fahrt abrupt: In einer Rechtskurve verlor der Burgarier die Kontrolle, krachte in Fahrradbügel, Fahrräder sowie ein Verkehrszeichen und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Räuber geschnappt: Polizei ermittelt weiter

Die Polizei nahm beide Räuber in Gewahrsam.  © Patrick Schüller

Ob die Täter bei dem Unfall verletzt wurden, ließ die Polizei bislang offen.

Fest steht: Sowohl der 15-Jährige als auch der 21-Jährige wurden von den Beamten geschnappt. Ein freiwilliger Drogenvortest schlug bei beiden positiv an.

Und als wäre das noch nicht genug: Das Auto war erst vor ein paar Tagen als gestohlen gemeldet worden. Ob die beiden also auch für den Diebstahl verantwortlich sind, wird noch ermittelt.

Der 21-Jährige soll am Montag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

