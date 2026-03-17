Sprengstoff-Hund im Einsatz: Ex-Knacki läuft betrunken auf ICE-Strecke in Tunnel

Greding - Im mittelfränkischen Landkreis Roth hat sich ein Mann, der frisch aus dem Gefängnis gekommen war, ordentlich Ärger eingehandelt.

Die Bundespolizei konnte den Mann etwa 80 Meter tief im Tunnel der ICE-Strecke finden. © Sven Hoppe/dpa

Wie die Polizei am Dienstag bekannt gab, soll der 36-Jährige am Montagabend mit einer Sporttasche Dutzende Meter in den Euerwangtunnel gerannt sein.

Da es sich hierbei um eine ICE-Strecke handelte, löste er damit eine Zugsperrung aus. Ein Zeuge meldete gegen 20 Uhr den Vorfall.

"Gegen 20.30 Uhr wurde ein 36-jähriger rumänischer Staatsangehöriger, der sich etwa 80 Meter im Tunnel befand, durch die Beamten angetroffen und aus dem Gefahrenbereich gebracht", teilte die Bundespolizeidirektion München mit.

Auch die Tasche wurde unter die Lupe genommen. "Ein etwaiges Verbringen eines gefährlichen Gegenstandes konnten die Einsatzkräfte unter Zuhilfenahme eines Sprengstoffspürhundes ausschließen."

Die Sperrung der Strecke wurde aufgehoben, das genaue Ausmaß der Auswirkungen muss noch ermittelt werden. Im Gespräch mit dem 36-Jährigen konnten die Umstände etwas beleuchtet werden.