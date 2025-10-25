Sprengstoff in Büro explodiert: Kripo hat bösen Verdacht

Bad Frankenhausen - Am vergangenen Mittwoch (22. Oktober) wurde ein Bürogebäude in Bad Frankenhausen (Kyffhäuserkreis) von einer lebensgefährlichen Explosion erschüttert. Die Detonation wurde offenbar gezielt verursacht.

Die Ermittler suchen noch nach der Ursache für die Sprengstoffexplosion. © NEWS5 / Christian Grube

Wie die Polizei nun mitteilte, könnten ein technischer Defekt oder ein Unfall ausgeschlossen werden.

"Die Ermittlungen werden gegenwärtig aufgrund des Verdachtes des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion geführt", erklärten die Beamten. Wer hinter der Detonation steckt, ist noch unklar. Die Kripo Nordhausen ermittelt seitdem mit Hochdruck.

Bei der Explosion am Mittwoch war ein 47-Jähriger schwer verletzt worden. Ein bislang noch unbekannter Sprengstoff war gegen 11 Uhr in einem Büroraum eines Gebäudes im Bachmühlenweg detoniert. Der Verwundete wurde anschließend in einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.