Stellplatz zugeparkt: Suff-Fahrer beschädigt Lieferfahrzeug und beleidigt Mitarbeiter

Freital - Ein alkoholisierter 63-Jähriger hat in Freital-Burgk mit Beleidigungen und Sachbeschädigung für einen Polizeieinsatz gesorgt.

Der Mann wollte am Dienstag gegen 17.15 Uhr einen Stellplatz nutzen, der jedoch von einem Fahrzeug eines Lieferdienstes zugeparkt war.

Daraufhin beschädigte er den VW Crafter und beleidigte die Mitarbeiter des Lieferanten, als diese hinzukamen und den Kleintransporter umparken wollten.

Auch an einer hinzugekommenen Nachbarin ließ der 63-Jährige seine Wut aus und beleidigte und bedrohte sie.

Anschließend parkte er sein Auto auf dem Stellplatz und ging davon.

Da der Wüterich stark nach Alkohol gerochen hatte, wurden die Polizeibeamten alarmiert. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Deutschen 0,8 Promille.