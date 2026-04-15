Straßen nahe Leipzig plötzlich überschwemmt: Polizei findet geöffnete Hydranten vor

Borna/Neukieritzsch - Wie dreist: Im Abstand von nur wenigen Kilometern sind in der Nacht auf Mittwoch im Landkreis Leipzig zwei Hydranten aufgedreht und dadurch zwei Straßen überschwemmt worden.

Die Feuerwehr musste die Hydranten schließen, damit kein Wasser mehr austreten konnte. (Symbolfoto) © 123rf/kukiladrondeguevara

Eigentlich sind sie da, wenn die Feuerwehr zum Einsatz kommt, doch Unbekannte machten sich offenbar einen Spaß daraus, Feuerlöschhydranten zu öffnen. Passiert sind beide Vorfälle laut Polizei zwischen Dienstagabend, 21 Uhr, und Mittwochmorgen, 4.30 Uhr.

Demnach hatten mehrere Zeugen den Notruf getätigt, weil sowohl die K7930 zwischen Großzössen und Kahnsdorf - beides Ortsteile von Neukieritzsch - als auch die Straße Blumrodapark in Borna unter Wasser standen.

Die beiden Straßen liegen nur rund zehn Kilometer voneinander entfernt.

Als die Beamten an den jeweiligen Orten eintrafen, entdeckten sie die aufgedrehten Hydranten. Die Feuerwehr musste anrücken, das Wasser abstellen und die Wasserzapfstellen schließen.

"Durch die ausgetretenen Wassermassen wurde die K7930 auf einer Länge von circa 200 Metern überflutet", so ein Polizeisprecher. Außerdem seien Steine auf die Fahrbahn gespült worden.