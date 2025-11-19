Streit an Kölner Schule artet aus: 19 Kinder durch Pfefferspray-Eskalation verletzt

An einer Gesamtschule am Raderthalgürtel in Köln wurden Mittwochnachmittag 19 Schüler durch eine Pfefferspray-Attacke verletzt.

Von Alina Eultgem

Köln - An einer Gesamtschule am Raderthalgürtel in Köln ist es am Mittwochnachmittag zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der 19 Schülerinnen und Schüler verletzt wurden. Neun von ihnen mussten sogar vorsorglich ins Krankenhaus gebracht werden.

Warum genau es zu der Auseinandersetzung kam ist bislang unklar.
Gegen 14.20 Uhr soll ein 16-jähriger Schüler im Flur der Schule von zwei bislang unbekannten Jugendlichen angegangen worden sein, berichtet die Polizei.

Die beiden sollen ihn mit Pfefferspray und Schlägen attackiert haben. Der 16-Jährige wehrte sich und setzte ebenfalls Pfefferspray ein.

Das Spray verteilte sich im Schulgebäude, woraufhin mehrere Kinder und Jugendliche unter Reizungen und Atemprobleme litten.

Während die Angreifer Richtung Ausgang stürmten, rückten Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte an.

Polizei und Rettungskräfte kümmern sich vor Ort um die verletzten Schüler und Angehörige.
Das Pfefferspray des 16-Jährigen wurde sichergestellt, gegen ihn läuft jetzt ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

Vor Ort betreuen Einsatzkräfte weiterhin Verletzte und deren Angehörige.

