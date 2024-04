02.04.2024 13:46 Streit bei Kirmes in Nordhessen eskaliert: Glasflasche ins Gesicht geschlagen

Bei der Osterkirmes in Neuental-Zimmersrode in Nordhessen eskalierte am Ostermontag ein Streit: Einem Mann wurde eine Glasflasche ins Gesicht geschlagen!

Von Florian Gürtler

Schwalm-Eder-Kreis/Neuental - Einem jungen Mann wurde eine Glasflasche direkt ins Gesicht geschlagen: Auf der Osterkirmes in Neuental-Zimmersrode im nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis artete ein Streit am gestrigen Ostermontag zu einer Schlägerei aus. Attacke mit Glasflasche bei der Osterkirmes in Neuental-Zimmersrode: Die Polizei konnte noch am Ostermontag einen 19-Jährigen als mutmaßlichen Täter identifizieren und festnehmen. (Symbolbild) © Montage: Christian Müller/dpa, Bodo Marks/dpa Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei geriet ein 19-jähriger Mann mit mehreren Personen aus noch unbekannter Ursache in einen Konflikt. Dabei soll der junge Mann auch handgreiflich geworden sein und andere geschubst haben. "Im Laufe dieses Streites soll der 19-jährige Tatverdächtige dann einen 21-jährigen Mann aus Jesberg mit einer Glasflasche zuerst bedroht und anschließend damit ins Gesicht geschlagen haben", fügte ein Sprecher hinzu. Einem 18-Jährigen aus Jesberg soll der Verdächtige aus Baunatal zudem mit der Hand ins Gesicht geschlagen haben. Polizeimeldungen Geisterfahrer auf A72: E-Auto haut vor Polizei ab Nach diesen Attacken floh der 19-Jährige von der Kirmes. Die alarmierte Polizei konnte ihn jedoch nur wenig später ausfindig machen und festnehmen. Attacke bei der Osterkirmes in Neuental-Zimmersrode: Polizei fasst Verdächtigen Der betrunkene Verdächtige wurde auf eine Polizeistation gebracht. Dort wurde eine Blutentnahme bei dem jungen Mann durchgeführt. "Die beiden geschädigten Jesberger wurden nach bisherigen Erkenntnissen bei dem Vorfall nur leicht verletzt", fügte der Polizeisprecher noch an. Gegen den Tatverdächtigen aus Baunatal werde nun "wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Bedrohung ermittelt".

Titelfoto: Montage: Christian Müller/dpa, Bodo Marks/dpa