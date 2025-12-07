Streit endet mit Stichverletzung am Kopf - Täter auf der Flucht
Berlin - Am Samstagmittag kam es in Neu-Hohenschönhausen zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen – ein Mann wurde schwer verletzt. Der Tatverdächtige ist flüchtig.
Laut TAG24-Informationen wurden Feuerwehr und Polizei gegen 12.20 Uhr zum Prerower Platz gerufen, nachdem es zu einem Streit zwischen mehreren Personen gekommen war.
Ein Polizeisprecher bestätigte, dass ein 44-jähriger Mann dabei Stichverletzungen am Kopf erlitt.
Außerdem wurde seine Hand verletzt, vermutlich, als er versuchte, das Stichwerkzeug abzuwehren.
Der Verletzte wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Wie genau es zu dem Vorfall kam, ist weiterhin unklar, der Tatverdächtige auf der Flucht.
Die Polizei durchsuchte den Nahbereich nach dem oder den Tätern – bislang ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Ob ein Messer zum Einsatz kam, konnte bisher nicht bestätigt werden.
Erstmeldung: 9.20 Uhr, zuletzt aktualisiert: 10.53 Uhr
Titelfoto: Thomas Peise