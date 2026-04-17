Streit eskaliert im Zug: 15-Jähriger bedroht Mitreisende mit Waffe

Bamberg - Am Donnerstagabend kam es im Regionalexpress RE 4793 auf der Strecke von Nürnberg nach Bamberg zu einer Auseinandersetzung. Mit einer Pistole bedrohte ein 15-Jähriger die Mitreisenden und flüchtete anschließend.

Die Softair-Pistole wurde von der Polizei sichergestellt. (Symbolfoto) © David Young/dpa

Die Bundespolizei stellte nach eigenen Angaben fest, dass es sich bei der Waffe um eine Softair-Pistole handelte. Sie sei sichergestellt worden.

Den Angaben der Bundespolizei nach stritt der 15-Jährige mit mehreren Mitreisenden in einem Regionalzug, der von Nürnberg nach Bamberg fuhr.

Nach dem Halt in Bamberg habe der 15-Jährige mit einer vermeintlichen Pistole auf einen der Menschen gezielt, mit denen er zuvor gestritten hatte. Dann sei er vom Bahnhof in die Innenstadt geflüchtet.

Zeugen hätten die Polizei gerufen, die den Tatverdächtigen stellte.

Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 0,5 Promille ergeben, hieß es.