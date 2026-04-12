Streit eskaliert: Polizisten werden nach Messerangriff zu Lebensrettern

Gernsbach - Ein Konflikt zwischen zwei Mitbewohnern hat am Samstagabend in Gernsbach (Landkreis Rastatt) ein beinahe tödliches Ende genommen. Dank des schnellen Eingreifens der Polizei konnte Schlimmeres verhindert werden.

Die polizeilichen Ermittlungen zum Vorfall dauern an. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa

Die Tat ereignete sich kurz nach 21 Uhr in einer Wohnung in der Bleichstraße. Laut Polizeiangaben eskalierte ein länger andauernder Streit zwischen zwei Männern aus Litauen. Der 49-jährige Angreifer verletzte seinen 27-jährigen Mitbewohner mit einem Messer so schwer am Arm, dass dieser eine lebensgefährliche Wunde erlitt.

Als die alarmierten Beamten des Polizeireviers Gaggenau am Tatort eintrafen, zählte jede Sekunde. Die Polizisten begannen sofort mit lebensrettenden Maßnahmen.

"Der Rettungsdienst übernahm die Versorgung des Verletzten und brachte ihn in eine nahe gelegene Klinik", so die Polizei.

Der mutmaßliche Täter, der zum Zeitpunkt der Tat stark alkoholisiert war, leistete bei seiner Festnahme in der gemeinsamen Wohnung keinen Widerstand. Er verbrachte die Nacht in einer Gewahrsamszelle.