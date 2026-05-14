Messerattacke in Reisebus: Prügel-Streit eskaliert auf der A9

Himmelkron - Im oberfränkischen Landkreis Bayreuth ist am Dienstagabend ein Streit in einem Reisebus völlig aus dem Ruder gelaufen. Am Ende griff einer der Kontrahenten zum Messer – und sitzt nun in Untersuchungshaft.

In einem Reisebus auf der Fahrt nach Italien kam es zwischen zwei Passagieren zum Eklat. Nun sitzt einer in U-Haft. (Symbolfoto) © 123rf / aprior

Laut Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall auf der A9 während der Fahrt eines Fernreisebusses von Polen nach Italien.

Dabei soll ein 38 Jahre alter pakistanischer Staatsangehöriger seinen Hintermann – einen 46-jährigen Mann aus Polen – provoziert haben.

Streitpunkt war offenbar, dass er dazu immer wieder die Rückenlehne seines Sitzes zurückstellte.

"Als der polnische Staatsangehörige den Provokateur mit Wohnsitz im Landkreis München darauf ansprach, schlug dieser ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bayreuth.

Nachdem der Ersatzbusfahrer dazwischengegangen war, soll der pakistanische Tatverdächtige zu seinem Rucksack gegriffen und ein Messer herausgezogen haben. Dies richtete er auf den bereits im Nasenbereich leicht verletzten Hintermann.