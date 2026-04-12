Streit im Stadtpark endet tödlich: 28-Jähriger brutal niedergestochen

Pulheim - In Pulheim (Rhein-Erft-Kreis, NRW ) bei Köln ist es in der Nacht zu Sonntag im Stadtpark zu einem tödlichen Streit gekommen.

Polizei und Feuerwehr waren noch am Sonntagnachmittag vor Ort, um den Tatort zu reinigen und Spuren zu sichern. © Vincent Kempf

Wie ein Sprecher der zuständigen Polizei Köln gegenüber TAG24 bestätigt, wurde ein 28-Jähriger im Zuge einer körperlichen Auseinandersetzung niedergestochen.

Dadurch habe er so schwere Verletzungen erlitten, dass der Mann aus Pulheim diesen trotz Reanimationsmaßnahmen noch am Tatort erlag.

Ein ebenfalls am Streit beteiligter 35-Jähriger erlitt ebenso schwere Stichverletzungen. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wo er medizinisch versorgt wird.

Zuvor hatten Zeugen gegen 0.10 Uhr die Polizeiwache am Stadtpark aufgesucht und die Beamten auf die Situation aufmerksam gemacht. An der Ecke Johannisstraße/Am Stadtgarten trafen die Einsatzkräfte dann auf die beiden Schwerverletzten.

Noch in der Nacht konnten die Ordnungshüter zwei Tatverdächtige (20, 24) festnehmen.