Streit in Einkaufspassage endet blutig: Junger Mann niedergestochen, Polizei sucht nach Tätern

München - Bei einer Auseinandersetzung mit mehreren Personen ist am Samstag in München ein 26-Jähriger niedergestochen worden.

Bei der Attacke soll mit mindestens einem Messer auf das Opfer (26) eingestochen worden sein. © 123RF/Thanakorn Suppamethasawat

Laut Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall gegen 18.30 Uhr in der Bayerstraße im Bereich der Mathäser-Einkaufspassage.

Die alarmierten Beamten entdeckten beim Eintreffen der verletzten jungen Mann.

Der afghanische Staatsbürger wurde mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

"Nach dem Angriff flüchteten die unbekannten Täter in verschiedene Richtungen. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen im Bereich des Einsatzortes brachten keine neuen Hinweise auf die Täter", teilte das Polizeipräsidium München am Sonntag mit.

Die Beamten hoffen, durch Hinweise aus der Bevölkerung die Verdächtigen ermitteln zu können. Die etwa fünf Täter waren männlich mit schwarzen Haaren und jeweils schlanker Statur.