Streit in Treppenhaus artet aus: 39-Jähriger brutal niedergestochen

Köln - Dramatische Szenen in Köln -Blumenberg! In einem Mehrfamilienhaus ist ein 39-jähriger Mann niedergestochen worden.

In Köln-Blumenberg wurde ein 39-Jähriger niedergestochen und schwer verletzt. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Demnach sei es am Montagabend (16. März) gegen 18 Uhr zu einem Streit in einem Haus in der Staffelsbergstraße gekommen, wie die Polizei mitteilte.

Ersten Erkenntnissen zufolge, soll der 39-Jährige - gemeinsam mit mehreren Begleitern - einen 30-jährigen Mann lautstark dazu aufgefordert haben, seine Wohnungstür zu öffnen.

Als dieser nachgegeben habe, soll der 39-Jährige seinen Kontrahenten mit Pfefferspray attackiert haben. Daraufhin sei es zu der Auseinandersetzung gekommen, bei der der 30-Jährige den Geschädigten mit einem spitzen Gegenstand attackiert und schwer verletzt habe.

Das Opfer schleppte sich aus dem Haus und habe beim Eintreffen der Beamten stark blutend an der benachbarten Geiersbergstraße gelegen. Nach der ersten Versorgung vor Ort fuhren Rettungskräfte den Mann in eine Klinik.

Den Tatverdächtigen sowie einen Begleiter des schwerverletzten Mannes, der ebenfalls 39 Jahre alt sei und einen Schlagring mit sich geführt habe, trafen die Polizisten in dem Mehrfamilienhaus an.