Streit um Ex-Freundin eskaliert: 27-Jähriger steuert mit Vollgas auf Rivalen zu
Von Celine Frohnapfel
Wuppertal - Nach einem Streit mit seiner Ex-Partnerin hat ein Mann einen 29-Jährigen vor einem Mehrfamilienhaus angefahren.
Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, hatte der 27 Jahre alte Tatverdächtige in den Morgenstunden am Sonntag mit seinem Auto vor dem Haus der Ex-Partnerin gestanden und nach oben gerufen.
Der 29-Jährige wollte den Tatverdächtigen daraufhin zur Rede stellen, so die Staatsanwaltschaft. Zu einem Gespräch sei es aber nicht gekommen.
Stattdessen fuhr der Tatverdächtige los und lenkte das Auto direkt auf den Mann zu. Bei dem Zusammenstoß wurde er unter anderem am Kopf verletzt.
Die beiden Männer seien durch die Ex-Partnerin des Tatverdächtigen flüchtig bekannt, hieß es.
Flucht endet wenig später in Handschellen
Der Tatverdächtige flüchtete zunächst mit dem Auto. Wenig später konnte er den Angaben nach jedoch widerstandslos in einer Wohnung im Umkreis festgenommen werden.
Das Amtsgericht Wuppertal erließ gegen den Beschuldigten Haftbefehl wegen des Tatvorwurfs des versuchten Totschlags, der gefährlichen Körperverletzung sowie des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.
Zwar sei der geschädigte Mann nicht lebensgefährlich verletzt worden, durch die Tat habe der 27-Jährige aber schlimmere oder sogar tödliche Verletzungen in Kauf genommen, so die Staatsanwaltschaft.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa