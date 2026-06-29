Streit um Ex-Freundin eskaliert: 27-Jähriger steuert mit Vollgas auf Rivalen zu

Wuppertal - Nach einem Streit mit seiner Ex-Partnerin hat ein Mann einen 29-Jährigen vor einem Mehrfamilienhaus angefahren.

Nach der mutmaßlichen Auto-Attacke nahm die Polizei den 27-jährigen Tatverdächtigen wenig später fest. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, hatte der 27 Jahre alte Tatverdächtige in den Morgenstunden am Sonntag mit seinem Auto vor dem Haus der Ex-Partnerin gestanden und nach oben gerufen.

Der 29-Jährige wollte den Tatverdächtigen daraufhin zur Rede stellen, so die Staatsanwaltschaft. Zu einem Gespräch sei es aber nicht gekommen.

Stattdessen fuhr der Tatverdächtige los und lenkte das Auto direkt auf den Mann zu. Bei dem Zusammenstoß wurde er unter anderem am Kopf verletzt.

Die beiden Männer seien durch die Ex-Partnerin des Tatverdächtigen flüchtig bekannt, hieß es.