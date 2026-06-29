Zeugen berichten von Schüssen: Mann mit Waffe löst Polizeieinsatz in Sachsen aus

Oberlungwitz - Polizeigroßeinsatz am Montagnachmittag: In Oberlungwitz (Landkreis Zwickau ) wurde ein Mann mit einer Schusswaffe gesichtet.

Die Polizei sperrte die Hofer Straße ab und fand den beschriebenen Mann schließlich in einer Wohnung. © Andreas Kreischel

Wie die Polizei am Abend mitteilte, hatten sich Zeugen bei den Ermittlern gemeldet, weil sich in der Hofer Straße ein Mann mit einer Schusswaffe aufhalten sollte. Er habe damit auch schon geschossen.

"Sofort rückten Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Glauchau und des Einsatzzuges aus. Im Zuge dessen wurde die Hofer Straße vollständig gesperrt", so eine Polizeisprecherin.

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte den beschriebenen Mann (82) in einer Wohnung an. Dort waren auch zwei Waffen, die sichergestellt wurden. Es handelte sich glücklicherweise um Schreckschusswaffen.