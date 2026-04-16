Streit um Grünschnitt endet für Camper im Krankenhaus

Colbitz - Auf dem Heidecamp in Colbitz ( Landkreis Börde ) ist am Mittwochvormittag ein Streit zwischen einem Camper und dem Platzwart eskaliert.

Auf dem "Heidecamp"-Campingplatz in Colbitz ist ein Streit eskaliert. (Symbolbild) © Bodo Schackow/dpa

Grund dafür war eine Meinungsverschiedenheit über Grünschnitt, teilte das Polizeirevier Börde mit.

Demnach habe ein 78-Jähriger versucht, den grünen Abfall unerlaubt zu entsorgen. Dies wurde durch den 52 Jahre alten Platzwart gesehen, er habe den Camper zunächst ermahnt.

Anschließend sei es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, hieß es weiter.

Doch dabei blieb es nicht. Kurz darauf hätten sich die beiden Männer körperlich angegriffen.

Beide Personen wurden bei der Rangelei leicht verletzt. Der 78-Jährige musste zudem zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.