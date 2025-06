Streit um Parklücke eskaliert: Mann hebt 20-Jährigen am Hals hoch und wirft ihn auf Gehweg

Troisdorf - Ein Streit um eine Parklücke ist in Troisdorf (Rhein-Sieg-Kreis) derart eskaliert, dass ein 44-Jähriger sich in gleich mehreren Strafverfahren verantworten muss.

Als der 20-Jährige sein Auto in der Parklücke abgestellt hatte, stürmte plötzlich ein ihm fremder Mann auf ihn zu. (Symbolbild) © 123rf/bilanol

Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag schilderte, hatte alles damit begonnen, dass ein 20-jähriger Sankt Augustiner seinen Wagen am Mittwochnachmittag gegen 16.15 Uhr in einer Parklücke auf der Adenauerstraße abgestellt hatte.

Als der junge Mann aus dem Auto ausstieg, stürmte jedoch plötzlich der 44-jährige Troisdorfer auf ihn zu und forderte den 20-Jährigen nach dessen Angaben dazu auf, sofort wegzufahren, da dies "sein Parkplatz" sei.



Als der Sankt Augustiner dem ihm fremden Mann daraufhin erklärte, dass es sich um eine öffentliche Parklücke handle und gehen wollte, brannten bei dem 44-Jährigen offenbar sämtliche Sicherungen durch.

So soll der Mann den Jüngeren zunächst mehrfach beleidigt und bedroht haben, ehe er ihn am Hals packte, würgte und in die Luft gehoben habe! Anschließend habe der 44-Jährige seinen Kontrahenten auch noch "in Richtung Gehweg geworfen", schilderte der Sprecher.