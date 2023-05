Stromkästen mit FCM-Schriftzug besprüht: Täter auf frischer Tat ertappt

Burg - In der Nacht von Mittwoch auf den heutigen Donnerstag wurden in Burg ( Landkreis Jerichower Land ) mehrere Sprayer beobachtet.

In Burg wurden mehrere Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Man könnte meinen, sie gehören schon zum Stadtbild in Sachsen-Anhalt. In jeder noch so verwinkelten und abgelegenen Straße findet man Sticker oder Graffiti.

Doch das Besprühen und Bemalen von fremdem Eigentum ist eine Straftat. Besonders aktiv sind dabei vor allem ein paar Anhänger des 1. FC Magdeburg.

Am heutigen Donnerstagmorgen entdeckte ein Zeuge in Burg, wie vier Personen in der Koloniestraße mehrere Objekte mit Graffiti besprühten. Sofort rief er die Polizei.

Als die Beamten anrückten, flüchteten zwei von den Tätern. Eine Person konnten sie jedoch stellen.

Sie hatte augenscheinlich Farbe an den Händen. Bei einer Kontrolle fanden die Einsatzkräfte mehrere Sticker. Diese wurden sichergestellt, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit.

Nach ersten Erkenntnissen wurden in der Straße zwei Stromkästen mit einem FCM-Schriftzug besprüht.