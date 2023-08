24.08.2023 17:01 7.940 Täter übergießen Pflanzen in Radebeul mit Gift: Polizistin in Klinik

Vermutlich ab 21.30 Uhr machten sich mehrere Täter am Mittwoch in einem Garten in Radebeul zu schaffen, übergossen Pflanzen mit Gift.

Von Holger Köhler-Kaeß

Radebeul - Sie kamen, als es dunkel war: Vermutlich ab 21.30 Uhr machten sich mehrere Täter am Mittwoch in einem Garten in Radebeul zu schaffen. Fachleute nehmen Proben vom Gift. © Roland Halkasch In der Rosenstraße verspritzten die Leute ihr Gift in einem Vorgarten, wie die Polizeidirektion Dresden am Donnerstag mitteilt. Ein paar Stunden später waren erste Pflanzen bereits eingegangen. Außerdem sorgte die unbekannte Substanz für einen üblen Geruch - die Polizei rückte an. Gegen 6.30 Uhr wurde einer Beamtin während der Spurensuche so übel, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Daraufhin wurde der Umweltzug der Feuerwehr alarmiert. Polizeimeldungen Mercedes-Fahrer flüchtet mit 160 km/h vor Polizei: Einjähriger Sohn auf Beifahrersitz Zum Glück erbrachten die Messungen, dass keine weiteren Gefährdungen durch Ausdünstungen bestanden. Polizei und Feuerwehr vor Ort im Einsatz. © Roland Halkasch Um was für einen Stoff es sich handelte, ist derzeit Bestandteil der Ermittlungen wegen Bodenverunreinigung und Sachbeschädigung.

Titelfoto: Bildmontage: Roland Halkasch