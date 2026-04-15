Täter verschwunden: Mehrere Autos im Vogtland beschädigt

Plauen - Wie ärgerlich! In Plauen ( Vogtland ) wurden in den vergangenen Tagen drei Autos beschädigt. Von den Tätern fehlt jede Spur und die Fahrzeugbesitzer müssen für die Reparatur blechen.

Die Täter schlugen unter anderem die Frontscheibe des Fiat Tipo ein. (Symbolbild) © 123rf/geckophotos

In der Seumestraße hatten es unbekannte Täter zwischen Samstagabend und Montagvormittag auf einen grauen Fiat Tipo abgesehen, der zwischen Geibelstraße und lange Straße abgestellt war.

Sie schlugen die Frontscheibe ein und beschädigten den Blinker auf der Beifahrerseite. Anschließend konnten die Täter unerkannt flüchten. Der Sachschaden wird laut Polizeiangaben auf rund 1000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen, denen im Tatzeitraum Personen aufgefallen sind, die für die Beschädigung verantwortlich sein könnten.

Am Dienstag kam es zudem in Plauen zu zwei Unfallfluchten, bei denen zwei beschädigte Autos zurückgelassen wurden, ohne auf den Besitzer zu warten oder sich bei der Polizei zu melden.

Zunächst wurde der Polizei ein beschädigter schwarzer Opel Adam auf dem Parkplatz vor dem Aldi-Markt an der Äußeren Reichenbacher Straße gemeldet. Dort ging eine Frau einkaufen und als sie zurückkehrte, bemerkte sie, dass die Fahrertür sowie der vordere linke Kotflügel und der Stoßfänger stark beschädigt wurden. Die Reparatur dürfte Polizeiangaben zufolge etwa 1500 Euro kosten.

Spuren am Opel deuten darauf hin, dass der Unfallverursacher ein weißes Auto fuhr.