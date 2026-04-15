Täter verschwunden: Mehrere Autos im Vogtland beschädigt
Plauen - Wie ärgerlich! In Plauen (Vogtland) wurden in den vergangenen Tagen drei Autos beschädigt. Von den Tätern fehlt jede Spur und die Fahrzeugbesitzer müssen für die Reparatur blechen.
In der Seumestraße hatten es unbekannte Täter zwischen Samstagabend und Montagvormittag auf einen grauen Fiat Tipo abgesehen, der zwischen Geibelstraße und lange Straße abgestellt war.
Sie schlugen die Frontscheibe ein und beschädigten den Blinker auf der Beifahrerseite. Anschließend konnten die Täter unerkannt flüchten. Der Sachschaden wird laut Polizeiangaben auf rund 1000 Euro geschätzt.
Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen, denen im Tatzeitraum Personen aufgefallen sind, die für die Beschädigung verantwortlich sein könnten.
Am Dienstag kam es zudem in Plauen zu zwei Unfallfluchten, bei denen zwei beschädigte Autos zurückgelassen wurden, ohne auf den Besitzer zu warten oder sich bei der Polizei zu melden.
Zunächst wurde der Polizei ein beschädigter schwarzer Opel Adam auf dem Parkplatz vor dem Aldi-Markt an der Äußeren Reichenbacher Straße gemeldet. Dort ging eine Frau einkaufen und als sie zurückkehrte, bemerkte sie, dass die Fahrertür sowie der vordere linke Kotflügel und der Stoßfänger stark beschädigt wurden. Die Reparatur dürfte Polizeiangaben zufolge etwa 1500 Euro kosten.
Spuren am Opel deuten darauf hin, dass der Unfallverursacher ein weißes Auto fuhr.
Polizei sucht nach Zeugen
In der Siedlung Neundorf stellte am Dienstagnachmittag ein Kia-Fahrer seinen grauen Ceed am Fahrbahnrand in der Kasernenstraße ab. Als er gegen 22.30 Uhr wieder in sein Auto steigen wollte, bemerkte er seinen ramponierten vorderen Stoßfänger.
Von der Person, die den Schaden verursacht hatte, fehlte jede Spur. Auch der Polizei wurde der Unfall nicht von dem Verursacher gemeldet.
Der entstandene Sachschaden beläuft sich ebenfalls auf etwa 1500 Euro.
Wer kann Angaben zu der Sachbeschädigung am Wochenende oder zu den Unfallfluchten machen? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Plauen unter folgender Telefonnummer entgegen: 03741 140.
Titelfoto: Bildmontage: Moritz Frankenberg/dpa , 123rf/geckophotos,