Tankstelle überfallen: Suche nach flüchtigem Täter per Polizei-Hubschrauber

Hof - In Oberfranken ist am Mittwochvormittag eine Tankstelle überfallen worden. Eine Mitarbeiterin blieb bei dem Vorfall unverletzt.

Die Polizei sucht neben dem Täter nach Zeugen, die Angaben zum Vorfall und zum Gesuchten machen können. © NEWS5 / Stephan Fricke

Offenbar handelt es sich bei dem Täter um einen jungen Mann im Teenageralter.

Laut Angaben sei der Gesuchte unbewaffnet. "Gegen 10.05 Uhr betrat der Mann die Tankstelle in der Jahnstraße/Kulmbacher Straße, entnahm Bargeld aus der Kasse und flüchtete in unbekannte Richtung", teilte das Polizeipräsidium Oberfranken mit.

"Zurzeit fahnden mehrere Polizeistreifen unter anderem mit einem Polizeihubschrauber und Polizeihunden nach dem Täter."

Die Kripo ist bereits vor Ort im Einsatz und sucht nach möglichen Zeugen. Diese können sich auch unter der Telefonnummer 09281/704-0 melden.

Gesucht wird laut Täterbeschreibung nach einem etwa 17 bis 19 Jahre alten Täter, der eine schlanke Statur hat und etwa 1,75 Meter groß ist.