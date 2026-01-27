Tatort Supermarkt: Smartphones und Geldbörse geklaut

Werdau - In Werdau (Landkreis Zwickau ) wurden zwei Frauen (42 und 86) jeweils beim Einkaufen bestohlen. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen und sucht nach Zeugen.

Diebe nutzen unaufmerksame Momente. Lasst Eure Handtaschen daher nie unbeaufsichtigt! (Symbolbild) © Maik Börner

Zunächst wurde der Polizei ein Vorfall in der Uferstraße gemeldet. Dort war eine 86-Jährige am Montag zwischen 12 und 13 Uhr im Aldi-Markt einkaufen.

Währenddessen wurde ihr von unbekannten Tätern das Smartphone sowie ihr Portemonnaie aus der Handtasche geklaut.

Bei dem Handy handelt es sich um ein schwarzes Samsung Galaxy A71 mit grün gemusterter Hülle. Der Stehlschaden beläuft sich insgesamt auf rund 360 Euro.

Wie sie der Polizei mitteilte, wurde sie im Markt von einer jungen, ihr unbekannten Frau angesprochen, deren Sprache sie nicht verstand.

Möglicherweise nutzten die Täter diesen Moment der Ablenkung aus, um in die Handtasche zu greifen, die sich im Einkaufswagen befand.