Tatort Supermarkt: Smartphones und Geldbörse geklaut
Werdau - In Werdau (Landkreis Zwickau) wurden zwei Frauen (42 und 86) jeweils beim Einkaufen bestohlen. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen und sucht nach Zeugen.
Zunächst wurde der Polizei ein Vorfall in der Uferstraße gemeldet. Dort war eine 86-Jährige am Montag zwischen 12 und 13 Uhr im Aldi-Markt einkaufen.
Währenddessen wurde ihr von unbekannten Tätern das Smartphone sowie ihr Portemonnaie aus der Handtasche geklaut.
Bei dem Handy handelt es sich um ein schwarzes Samsung Galaxy A71 mit grün gemusterter Hülle. Der Stehlschaden beläuft sich insgesamt auf rund 360 Euro.
Wie sie der Polizei mitteilte, wurde sie im Markt von einer jungen, ihr unbekannten Frau angesprochen, deren Sprache sie nicht verstand.
Möglicherweise nutzten die Täter diesen Moment der Ablenkung aus, um in die Handtasche zu greifen, die sich im Einkaufswagen befand.
Smartphone beim Anrempeln geklaut
Eine Stunde später war eine 42-jährige Frau im Lidl-Markt an der Crimmitschauer Straße einkaufen. Vorher rempelte sie am Einkaufswagenunterstand ein unbekannter älterer Mann an und klaute ihr dabei offenbar ihr Smartphone aus der Jackentasche.
Erst als sie wenig später ihren Einkauf an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie, dass ihr Handy verschwunden war.
Der Wert ihres mintgrünen Samsung Galaxy S25 Ultra mit weißer und rosafarbener Hülle liegt laut Polizeiangaben bei 1500 Euro.
Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.
Wer kann Hinweise zu einem der Diebstähle oder zum Verbleib des Diebesguts geben? Zeugen werden gebeten, sich im Polizeirevier Werdau unter der Telefonnummer 03761 7020 zu melden.
Titelfoto: Maik Börner