Tausende Liter Pflanzenschutzmittel gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Wanzleben - In Wanzleben ( Landkreis Börde ) wurde am Freitagmorgen der Diebstahl von mehreren Tausend Litern Pflanzenschutzmittel gemeldet. Nun sucht die Polizei nach Zeugen der Tat.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Betrieb. (Symbolfoto) © footoo/123rf

Ersten Informationen des Polizeireviers Börde zufolge verschafften sich die bislang unbekannten Täter zwischen dem 16. April, 16 Uhr, und dem Morgen des 17. April über zwei Hoftore gewaltsam Zutritt zu dem Landwirtschaftsbetrieb.

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, wurden anschließend mehrere tausend Liter Pflanzenschutzmittel aus zwei Lagerhallen entwendet.

Nach Rücksprache mit dem Hersteller soll es sich bei dem Mittel um eine stark verdünnte Substanz handeln, welche weder gesundheits- noch gewässerschädigend ist.

Der durch den Diebstahl entstandene Schaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.