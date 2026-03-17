Taxifahrerin mit Waffe bedroht und ausgeraubt: Kripo jagt Mann mit Jogginghose

Haan - Eine Taxifahrerin ist in Haan (Kreis Mettmann) von ihrem Fahrgast mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt worden. Der Mann sei am späten Montagabend zu Fuß geflüchtet, teilte die Polizei mit.

Die Taxifahrerin erlitt durch den Vorfall einen Schock, wie die Polizei mitteilte. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Einsatzkräfte suchten unter anderem mit einem Hubschrauber nach ihm. Die Fahndung blieb zunächst jedoch erfolglos.

Der Mann war demnach in Haan in das Taxi gestiegen und hatte die 38-jährige Fahrerin um eine Fahrt nach Solingen gebeten. Anschließend habe er sich wieder zurück nach Haan bringen lassen.

Dort bat er sie, zu halten, und zog die Waffe hervor. Er erbeutete laut Polizei wenige Hundert Euro Bargeld und ein Handy. Anschließend lief er weg.

Die Frau alarmierte in einer nahegelegenen Gaststätte die Polizei. Sie erlitt einen Schock, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.