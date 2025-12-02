Technischer Defekt am Reifen: Laster brennt auf A73 aus

Breitengüßbach - Im oberfränkischen Landkreis Bamberg ist am frühen Dienstagmorgen auf der A73 ein Lastwagen abgebrannt.

Der Fahrer stellte den Lastwagen auf dem Standstreifen ab, koppelte die Zugmaschine ab und lud die geladene Forstmaschine ab. © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Wie die Polizei bekannt gab, ereignete sich der Vorfall gegen 5 Uhr morgens auf der A73 auf Höhe der Anschlussstelle Breitengüßbach-Mitte.

"Ein litauischer Lkw-Fahrer bemerkte Rauch aus dem Radkasten seines Aufliegers. Der 52-Jährige lenkte den Lastzug auf den Standstreifen und kuppelte den Auflieger ab", teilte das Polizeipräsidium Oberfranken mit.

Der Fahrer schien trotz der Situation besonders pflichtbewusst, wie es weiter heißt: "Die Forstmaschine, die er transportierte, brachte er noch in Sicherheit."

Rund zweieinhalb Stunden lang musste die Fahrbahn in diesem Bereich gesperrt werden, ehe sie wieder freigegeben werden konnte.