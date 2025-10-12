Im laufenden Betrieb: Teile von Windkraft-Flügel stürzen zu Boden
Sohland am Rotstein - Am Freitagnachmittag sind in einem Windpark in Sohland am Rotstein im Landkreis Görlitz in der Oberlausitz Teile eines Rotorblatts zu Boden gestürzt.
Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage mitteilte, seien Polizei und Feuerwehr gegen 16.32 Uhr über den Vorfall informiert worden.
Vor Ort angekommen sperrten die Einsatzkräfte den Bereich weiträumig ab, um eine weitere Gefährdung von Passanten und Einsatzkräften zu vermeiden.
Ersten Informationen zufolge hatten sich mehrere Teile eines Windrad-Flügels während des Betriebs gelöst und waren auf ein angrenzendes Feld gefallen. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand.
Das betroffene Windrad wurde durch den Betreiber per Fernsteuerung abgeschaltet. "Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht", betont der Polizeisprecher.
Wie es dazu kommen konnte, ist noch unklar. Experten sollen das betroffene Windrad nun prüfen und das weitere Vorgehen besprechen.
Titelfoto: Bildmontage: xcitepress (2)