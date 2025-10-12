Im laufenden Betrieb: Teile von Windkraft-Flügel stürzen zu Boden

Sohland am Rotstein - Am Freitagnachmittag sind in einem Windpark in Sohland am Rotstein im Landkreis Görlitz in der Oberlausitz Teile eines Rotorblatts zu Boden gestürzt.

Die Polizei sperrte den Bereich rund um das Windrad weiträumig ab, um eine weitere Gefährdung von Passanten und Einsatzkräften zu vermeiden. © xcitepress

Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage mitteilte, seien Polizei und Feuerwehr gegen 16.32 Uhr über den Vorfall informiert worden.

Vor Ort angekommen sperrten die Einsatzkräfte den Bereich weiträumig ab, um eine weitere Gefährdung von Passanten und Einsatzkräften zu vermeiden.

Ersten Informationen zufolge hatten sich mehrere Teile eines Windrad-Flügels während des Betriebs gelöst und waren auf ein angrenzendes Feld gefallen. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand.

Das betroffene Windrad wurde durch den Betreiber per Fernsteuerung abgeschaltet. "Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht", betont der Polizeisprecher.