Tierische Sabotage in Karlsruhe: Diese Krabbeltierchen legen Ampel lahm

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Eine Ameisenbande ist in Karlsruhe in den Steuerungskasten einer Ampelanlage marschiert und hat sie damit mehrfach außer Gefecht gesetzt.

Von Anika von Greve-Dierfeld

Karlsruhe - Eine Ameisenbande ist in Karlsruhe in den Steuerungskasten einer Ampelanlage marschiert und hat sie damit mehrfach außer Gefecht gesetzt.

Eine Ampelanlage in Karlsruhe fiel mehrfach unvermittelt aus. (Symbolfoto)
Eine Ampelanlage in Karlsruhe fiel mehrfach unvermittelt aus. (Symbolfoto)  © Bernd Weißbrod/dpa

Nachdem das Verkehrslicht an einer mehrspurigen Straße an vier Tagen im April ausgefallen war, rückte schließlich das Tiefbauamt an – und stellte einen Ameisenbefall fest, wie ein Stadtsprecher sagte. Der Steuerungskasten werde nun gereinigt und abgedichtet.

Wegen der defekten Anlage kam es auch zu zwei Unfällen, zuletzt am vergangenen Montagabend, wie die Polizei berichtete. Dabei waren mehrere Personen leicht verletzt worden.

Die ausgefallene Ampel hatte einem Polizeisprecher zufolge für Verwirrung hinsichtlich der Vorfahrt gesorgt.

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Um welche Ameisenart es sich bei den Übeltätern handelt, ist unklar. Aktuell gehe die Stadtverwaltung nicht davon aus, dass eine invasive Art für den Vorfall verantwortlich sei, so der Stadtsprecher weiter.

Die genaue Art der Übeltäter ist noch unbekannt. (Symbolfoto)
Die genaue Art der Übeltäter ist noch unbekannt. (Symbolfoto)  © Uli Deck/dpa

Die Stadt Karlsruhe war im vergangenen Jahr erstmals von der eingewanderten Art Lasius neglectus (Vergessene Wegameise) heimgesucht worden. Außerdem ist hier auch die invasive Art Tapinoma magnum (Große Drüsenameise) unterwegs, die im Südwesten seit 2009 an verschiedenen Orten dokumentiert ist.

Titelfoto: Bildmontage: Bernd Weißbrod/dpa, Uli Deck/dpa

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