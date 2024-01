Tierquälerei in der Wetterau: Pferde im Genitalbereich misshandelt

Geht ein sogenannter Pferderipper in der Wetterau um? In Kefenrod-Bindsachsen wurde zwei Stuten im Genitalbereich misshandelt, die Polizei sucht Zeugen!

Von Florian Gürtler

Wetterau/Kefenrod - Zwei Stuten wurden in der Wetterau misshandelt und schwer verletzt, eines der beiden Tiere musste in der Folge operiert werden. Die Polizei in Mittelhessen ermittelt und sucht dringend Zeugen.

Zwei Stuten wurden in der Wetterau von einem unbekannten Täter misshandelt und schwer verletzt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. (Symbolbild) © Montage: 123RF/maxym, Monika Skolimowska/dpa Der Fall von massiver Tierquälerei ereignete sich bereits am Neujahrstag in Kefenrod, wie nun bekannt wurde. Laut Polizei standen die beiden Pferde zwischen 11 und 16 Uhr in einem mit einem Elektrozaun gesicherten Areal bei einer Scheune am Rand des Wohngebiets in der Ringstraße im Ortsteil Bindsachsen. "Derzeit geht die Polizei davon aus, dass ein Unbekannter die beiden Tiere mit einem stumpfen Gegenstand im Genitalbereich verletzte", fügte ein Sprecher hinzu. Polizeimeldungen Neun Frauen und Kinder starben bei Wohnhaus-Brand: Darum wird jetzt wieder ermittelt Beide Pferde mussten infolge der Attacke in einer Tierklinik behandelt werden. Bei einer der beiden Stuten war eine Operation notwendig. "Ein Veterinärmediziner schließt eine Selbstverletzung aus", ergänzte der Polizeisprecher.

Geht ein sogenannter "Pferderipper" in der Wetterau um?