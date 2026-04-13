Tödliche Attacke in Pulheim: 28-Jähriger betritt Polizeiwache, dann geht alles ganz schnell

Pulheim - Nach der Tötung eines 28-Jährigen in einem Stadtpark in Pulheim (bei Köln ) haben die Ermittler einen dritten Tatverdächtigen (28) geschnappt.

In diesem Stadtpark in Pulheim ist es am Wochenende zu einer brutalen Auseinandersetzung gekommen. © Vincent Kemp

Bereits unmittelbar nach der Tat am Sonntag hatten Polizisten zwei Männer im Alter von 20 und 24 Jahren festgenommen – jetzt klickten ein drittes Mal die Handschellen.

Und zwar ausgerechnet auf der Polizeiwache selbst. Dort wollte sich der 28-Jährige nach den Ermittlungen erkundigen und geriet deshalb selbst ins Visier.

Laut Angaben der Staatsanwaltschaft werde aktuell geprüft, ob die Beweislage gegen den Rommerskirchener ausreicht, um einen Haftbefehl zu veranlassen.

Dem 28-Jährigen wird vorgeworfen, an der brutalen Tat in der Nacht zum Sonntag beteiligt gewesen zu sein. Zeugen hatten die Auseinandersetzung kurz zuvor beobachtet und direkt die Polizei gerufen.