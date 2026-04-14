Tödliche Falle bei Heilbronn: Terrier und Pudel sterben nach Gift-Anschlag

Bretzfeld - Ein heimtückischer Giftköder hat in Bretzfeld bei Heilbronn zwei Hunde das Leben gekostet. Die Polizei warnt nun Tierbesitzer in der Region.

Ausgelegtes Gift in Bretzfeld (Hohenlohekreis) führte zum Tod zweier Hunde. (Symbolfoto) © Florian Schuh/dpa

Der Vorfall ereignete sich bereits am frühen Abend des 12. März, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Mehrere Frauen waren gegen 18 Uhr mit ihren Hunden auf der Strecke zwischen Bretzfeld-Waldbach und Obersulm-Eschenau unterwegs.

Im Bereich einer Streuobstwiese entdeckten die Hunde einen umgefallenen, vermoderten Baumstamm. Dort hatte ein Unbekannter jedoch Köder aus Fleisch- und Wurststücken versteckt.

Zwei der Hunde, ein Terrier und ein Pudel, fraßen vermutlich von den ausgelegten Ködern. Kurz nach der Rückkehr nach Hause zeigte der Terrier schwere Vergiftungserscheinungen und verstarb noch auf dem Weg in die Tierklinik.

Auch der Pudel kämpfte um sein Leben, erlag jedoch trotz intensiver medizinischer Versorgung noch in der Nacht der Vergiftung.