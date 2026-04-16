Tödliche Unachtsamkeit: Arbeiter (†60) von Radlader-Schaufel erfasst

Geiselwind - Ein kurzer Moment, der alles verändert: Bei Arbeiten an einem schweren Baufahrzeug kam es im unterfränkischen Geiselwind am Mittwoch zu einem folgenschweren Unglück mit tödlichem Ausgang.

Der 60-Jährige wurde von der Schaufel eines Radladers erwischt und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. (Symbolfoto) © 123RF/begemot_30

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der tragische Unfall am Mittwochnachmittag im Geiselwinder Ortsteil Gräfenneuses (Landkreis Kitzingen).

Demnach führte ein 60-jähriger Slowene gegen 16.40 Uhr Arbeiten an der Hydraulik eines Radladers durch.

Nach aktuellem Ermittlungsstand sollte ein 28-jähriger Deutscher das Fahrzeug wegfahren, übersah dabei jedoch den Mann.

Der 60-Jährige wurde in der Folge von der Schaufel des Radladers erfasst und schwer verletzt.

Einsatzkräfte brachten ihn unter laufender Reanimation in ein Krankenhaus. Dort erlag er kurze Zeit später jedoch seinen schweren Verletzungen.