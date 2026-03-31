Tödlicher Frontalcrash im Westerwald: Polizei sucht Autofahrer als wichtigen Zeugen

Westerburg - Nach dem schweren Verkehrsunfall auf einer Landstraße bei Westerburg ( Rheinland-Pfalz ), bei dem am 27. März zwei Menschen ums Leben kamen, sucht die Polizei dringend nach einem wichtigen Zeugen.

Möglicherweise kann sich die gesuchte Person an den auffällig lackierten Unfallwagen (r.) erinnern. © 5VISION.NEWS

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 20.28 Uhr auf der Umgehungsstraße zwischen den Abfahrten Guckheim und Westerburg-Wörth.

Zwei Fahrzeuge kollidierten im Begegnungsverkehr frontal miteinander. Für beide Fahrer kam jede Hilfe zu spät, sie erlagen noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Eine Beifahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine der beteiligten Personen unmittelbar vor dem Zusammenstoß versucht haben, ein anderes Auto zu überholen.

Dabei kam es offenbar zu der folgenschweren Kollision. Der überholte Wagen ist bislang nicht identifiziert.

Die Polizei richtet daher einen dringenden Appell an den Fahrer oder die Fahrerin dieses Fahrzeugs. Die Person wird gebeten, sich umgehend unter der Rufnummer 0266398050 oder per Mail bei der Polizeiinspektion Westerburg zu melden.