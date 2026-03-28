Horror-Crash im Westerwald: Zwei Tote und eine Schwerverletzte bei Frontal-Zusammenstoß

Westerburg - Bei einem Frontalzusammenstoß am Freitagabend in Westerburg im Westerwald ( Rheinland-Pfalz ) sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Eine weitere Person erlitt schwere Verletzungen.

Der Wagen der beiden jungen Frauen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. © Feuerwehren VG Westerburg

Wie ein Sprecher der Polizei noch in der Nacht berichtete, war der Unfall gegen 22.30 Uhr auf der Umgehungsstraße von Westerburg (L288) zwischen den Abfahrten Guckheim und Westerburg-Wörth passiert.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war hier eine 22 Jahre alte Autofahrerin in Richtung Gemünden unterwegs, als sie in Höhe der Ausfahrt Westerburg-Wörth zum Überholen ansetzte. Dabei stieß sie aus noch ungeklärter Ursache mit dem Wagen eines 65-jährigen Fahrers frontal zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Wagen der Frau und blieb auf dem Dach im Straßengraben liegen, während das andere Fahrzeug auf der Straße zum Stehen kam.

Die 22-Jährige und ihre 17-jährige Beifahrerin waren laut einem Sprecher der Feuerwehr im Auto eingeklemmt und mussten von den Einsatzkräften befreit werden.